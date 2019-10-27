Владельцы Apple Card набрали кредитов на 10 млрд долларов

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Идея выпустить кредитную карту Apple Card для оплаты с помощью сервиса Apple Pay оказалась очень удачной для компании Тима Кука. Свежий отчет о финансовых успехах за четвертый квартал 2019 раскрыл информацию о выдаче кредитов пользователям Apple Card.
Об этом пишет Сегодня.
Как сообщает Bloomberg, с момента запуска Apple Card 30 сентября 2019 банк Goldman Sachs предоставил клиентам кредитов на общую сумму 10 млрд долл. При этом компания не раскрывает данные о количестве пользователей платежной карточки. “Яблочная кредитка” позволила банку-партнеру Apple выйти на потребительский рынок и успешно на нем заработать. К этому моменту Goldman Sachs в основном работал с инвесторами и корпорациями.
Как заявил генеральный директор Apple Тим Кук, вскоре компания запустит особое предложение для покупателей: новые iPhone можно будет приобрести с помощью Apple Card путем беспроцентной рассрочки сроком до 24 месяцев, при этом получить кэшбек в размере 3%.
Apple Card пока работает на территории США. Удобство этой карты также в том, что платежи осуществляются мгновенно благодаря платежной системе банка Goldman Sachs. Более того, для тех магазинов и сервисов, где Apple Pay не поддерживается, Apple выпустила специальную титановую карту – на ней отсутствуют привычный 16-значный номер или CVV-код, а только имя и фамилию владельца с логотипом Apple.
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