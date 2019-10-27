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Аренда квартир в Киеве: тенденции осени 2019 года

Аренда квартир в Киеве: тенденции осени 2019 года

Начиная с конца августа активность на рынке аренды квартир в Киеве существенно выросла. Это объясняется сезонным фактором (начало бизнес-сезона, нового учебного года и т.д.), а также улучшением экономической ситуации в стране в целом.

Такие данные наводит агентство недвижимости «Park Lane».

Наибольшим спросом пользуются – 1-2-комнатные квартиры площадью 40-60 кв. м.

Предпочтения:

  • часто интересуются квартирами в новых домах, особенно в тех, которые расположены возле станций метро;
  • востребованы квартиры в домах разных периодов постройки в деловом и культурном центре Киева.
  • активно арендуют – квартиры в домах, расположенных возле высших учебных заведений;
  • в начале сезона была незначительная коррекция стоимости наиболее востребованных объектов – в пределах 10-15%;
  • в центральных районах Киева стоимость аренды квартир находится в диапазоне 600-2500 долл./мес;
  • в спальных районах – 400-700 долл./мес.

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По материалам Finance.UA
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