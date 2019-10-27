У Mazda обвалились мировые продажи

В третьем квартале 2019 года у компании Mazda обвалились мировые продажи, и она получила 214 млн евро прибыли, что на 13,5% меньше прошлогоднего показателя.

В целом оборот упал на 1,3% и составил 14,1 млрд.

В сообщении отмечается, что как следствие японская марка была вынуждена серьезно пересмотреть свои планы на прибыль в 2019 году. Так, ожидаемый оборот в Mazda уменьшили на 5,4%, а вот прибыль на целых 45,5%. Компания снижает план по получению доходов до 498 млн евро вместо 913 млн.

Вместе с тем, в Европе у Mazda продажи идут вверх, и за последние полгода было продано на тысячу авто больше, чем за тот же период прошлого года. В результате общее количество проданных машин достигло 136 тысяч.

Тем не менее во всех других частях мира продажи снизились, варьируя от 4% в Японии до 24% в Китае. В Северной Америке поставки снизились на 20%.

За 2019 год Mazda стремится к 1,5 млрд проданных авто, что увеличит оборот марки на 0,7% по сравнению с прошлым годом.