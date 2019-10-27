Покупка каких электромобилей наиболее рациональна

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Американские эксперты рассчитали удельную стоимость одного километра запаса хода исходя из стоимости автомобиля и его пробега на одном заряде, заявленном производителем.
Разделив эти величины, у них получился следующий рейтинг, сообщает телеграм-канал “Автомир”.
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