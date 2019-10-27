Покупка каких электромобилей наиболее рациональна

Американские эксперты рассчитали удельную стоимость одного километра запаса хода исходя из стоимости автомобиля и его пробега на одном заряде, заявленном производителем.

Разделив эти величины, у них получился следующий рейтинг, сообщает телеграм-канал “Автомир”.

Hyundai Kona Electric. При запасе хода 258 км и цене 36 950 долларов удельная стоимость километра составляет 143 доллара.

Chevrolet Bolt EV с показателем 154 доллара за 1 км (при пробеге в 238 км).

Tesla Model 3. У “Теслы” интересно – чем дороже машина, тем дешевле ее километр. У Standart Range с запасом хода 220 км и ценой 35 400 долларов – 161 $/км. У Standard Range Plus с запасом хода в 248 км и стоимостью 39 490 долларов – 158 $/км. Ну и у Long Range с 310 км и ценой 47 990 долларов – 155 $/км.

Kia Niro EV. Кроссовер по ключевому показателю рейтинга почти такой же как “лиф” – 161 $/км.