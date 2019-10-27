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SkyUp закрыла некоторые отечественные рейсы

SkyUp закрыла некоторые отечественные рейсы

SkyUp полностью перезапустил программу внутренних рейсов по Украине. Это связано с началом зимней навигации полетов.

Об этом сказано на сайте компании.

Компания SkyUp закрыла рейсы Киев-Одесса и Харьков-Одесса, которые выполнялись летом с частотой 3 раза и 2 раза в неделю.

Новые четыре маршрута – Киев-Львов и Львов-Харьков (17 октября), Киев-Харьков (25 октября), Киев-Запорожье (28 октября).

Львов-Харьков будут выполняться 2 раза в неделю, на линии Киев-Харьков — 3 раза в неделю, на маршрутах Киев-Львов и Киев-Запорожье — 4 раза в неделю.

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Цена на внутренние рейсы – по цене от 500 грн в одну сторону (входит перевозка только ручной клади с весом до 7 кг и с габаритами до 55х40х20 см.)

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По материалам Finance.UA
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