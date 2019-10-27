Холдинг Пинчука выпустил новые еврооблигации на $309 млн

Холдинг “Интерпайп” бизнесмена Виктора Пинчука завершил реструктуризацию задолженности и выпустил новые еврооблигации на сумму $309,192 млн с погашением в 2024 году и купоном в 10,25%.

Об этом сообщили в компании.

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В ходе реструктуризации имеющаяся задолженность была уменьшена, а остальное было изменено и пересчитано в виде серии новых облигаций и кредитных линий. Было выпущено 3 086 ценных бумаг поручительства с привязкой к финансовым результатам компании.

Также акционеры внесли в уставный капитал группы $50 млн и предоставили дополнительное резервное обязательство в размере $20 млн.

В августе 2019 года сообщалось, что Интерпайп договорилась с кредиторами о реструктуризации облигаций на $200 млн.