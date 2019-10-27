Укртелеком отключит таксофоны и проводное радио

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
“Укртелеком” с 1 февраля 2020 года отключит таксофоны в связи с существенным снижением спроса на данный вид связи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сообщается, что в 2019 году таксофонами пользовались в три раза меньше, чем два года назад.
“Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если в 2017 году ежемесячно использовалось около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году – менее 380 тыс. минут”, – пояснили в компании.
Сегодня сеть “Укртелекома” насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, и практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона совершается около 2,5 минут разговоров.
“Укртелеком” после прекращения предоставления услуг начнет демонтаж оборудования, которое, по словам представителей оператора, устарело и вызывает сложности с эксплуатацией. Сейчас услуга таксофонов является убыточной.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Прекращение транзита через Украину приведет к подорожанию газа в Европе на 20% - экспертВчера, 21:05 - 1301 12
В Украине намерены повысить лимиты для ФЛПВчера, 11:04 - 2808 12
Рада запретила вырубку леса на склонах КарпатВчера, 15:46 - 1285 7
В Украине отменено ограничение на покупку иностранной валютыВчера, 10:04 - 4355 6
Рада рассчитывает узаконить криптомайнинг уже в этом году24.10.2019, 13:40 - 512 4
Более 29 тысяч украинцев перенесли мобильные номераВчера, 14:11 - 3084
"Слуга народа" планирует удешевить растаможку "еврономеров"3 ч. назад - 2494 1
Нефедов назвал причины снижения таможенных платежейВчера, 20:23 - 2361 1
На дорогах Киева ограничат скоростьВчера, 15:01 - 2151 2
В полиции разъяснили новые штрафы за нарушение правил перевозки детейВчера, 16:03 - 2016 3
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1553
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2383
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1474
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2335 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2700