У кого больше всего выросли пенсии в третьем квартале

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Эксперты Национального совета экономического развития (НСЭР) проанализировали рост пенсий за последние три месяца. На начало октября средний размер пенсии составил 3020 грн, а в прошлом квартале он был 3006 грн.
Об этом сообщает глава НСЭР Алексей Дорошенко странице у facebook в facebook.
С 1 июля по 1 октября текущего года средний размер повысился всего на 0,5%:
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