У кого больше всего выросли пенсии в третьем квартале

Эксперты Национального совета экономического развития (НСЭР) проанализировали рост пенсий за последние три месяца. На начало октября средний размер пенсии составил 3020 грн, а в прошлом квартале он был 3006 грн.

Об этом сообщает глава НСЭР Алексей Дорошенко странице у facebook в facebook.

С 1 июля по 1 октября текущего года средний размер повысился всего на 0,5%:

пенсия по инвалидности – на 1 октября текущего года – 2450 грн. На 1 июля средняя пенсия составляла 2402 грн. Рост среднего размера пенсии произошел на 2%;

пенсия в связи с потерей кормильца – на начало октября это 2687 грн. На конец первого полугодия она равнялась 2661 грн. Темпы роста среднего показателя – 1%;

пожизненное денежное содержание судей – на конец третьего квартала средняя пенсия составляет 45 578 грн. А на конец второго квартала она была 45 305 грн. Средний показатель вырос на 0,6%;

пенсии по выслуге лет – на 1 октября – 2785 грн. С июля этого года – 2773 грн, которую Пенсионный фонд платил 225 776 лицам. Повышение произошло на 0,4%.

пенсия военнослужащих – в октябре составила 4843 грн. В июле средняя выплата была 4827 грн. Рост среднего показателя за первое полугодие произошел всего на 0,3%.

пенсии по возрасту – 01.10.2019 г. – 3016 грн у 8 588 595 пенсионеров. 01. 07. 2019 г. – 3009 грн. Средний размер повысился всего на 0,2%.

Справка Finance.ua: