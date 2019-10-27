0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 122 0

У кого больше всего выросли пенсии в третьем квартале

У кого больше всего выросли пенсии в третьем квартале

Эксперты Национального совета экономического развития (НСЭР) проанализировали рост пенсий за последние три месяца. На начало октября средний размер пенсии составил 3020 грн, а в прошлом квартале он был 3006 грн.

Об этом сообщает глава НСЭР Алексей Дорошенко странице у facebook в facebook.

С 1 июля по 1 октября текущего года средний размер повысился всего на 0,5%:

  • пенсия по инвалидности – на 1 октября текущего года – 2450 грн. На 1 июля средняя пенсия составляла 2402 грн. Рост среднего размера пенсии произошел на 2%;
  • пенсия в связи с потерей кормильца – на начало октября это 2687 грн. На конец первого полугодия она равнялась 2661 грн. Темпы роста среднего показателя – 1%;
  • пожизненное денежное содержание судей – на конец третьего квартала средняя пенсия составляет 45 578 грн. А на конец второго квартала она была 45 305 грн. Средний показатель вырос на 0,6%;

Безбедная старость

  • пенсии по выслуге лет – на 1 октября – 2785 грн. С июля этого года – 2773 грн, которую Пенсионный фонд платил 225 776 лицам. Повышение произошло на 0,4%.
  • пенсия военнослужащих – в октябре составила 4843 грн. В июле средняя выплата была 4827 грн. Рост среднего показателя за первое полугодие произошел всего на 0,3%.
  • пенсии по возрасту – 01.10.2019 г. – 3016 грн у 8 588 595 пенсионеров. 01. 07. 2019 г. – 3009 грн. Средний размер повысился всего на 0,2%.

Справка Finance.ua:

  • В “Слуге народа” назвали ожидаемый размер пенсий на следующий год. Минимальная пенсия может быть на уровне 3,5 тыс . грн в случае, если в проекте бюджета на 2020 год будет заложено повышение минимальной зарплаты до 4753 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.