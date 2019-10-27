Доставка Glovo доступна для еще одного города Украины

Курьерская доставка Glovo теперь стала доступна в Черкассах.

Об этом свидетельствует информация на сайте сервиса.

Как заказать:

следует воспользоваться бесплатным приложением, которое можно загрузить из App Store (iOS) или Google Play (Android);

создать учетную запись;

выбрать услугу, кликнув на: «Рестораны», «Аптеки», «Подарки», «Снеки», «Магазины». Опция «Курьер», которая позволяет передать любой предмет в зоне действия сервиса Glovo.

Стоимость услуги – 69 грн.

Габариты заказа должны соответствовать размерам и грузоподъемности фирменного рюкзака курьера, то есть не превышать вес 9 кг и параметры 40х40х30 см.

Справка Finance.ua:

Glovo уже работает в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице, Запорожье, Николаеве, Чернигове, Полтаве и Херсоне.