ГНС будет первой реализовывать реформу «Государство в смартфоне», - Верланов

Налоговая служба будет развиваться в направлении цифровизации и построения электронных сервисов.

Об этом заявил председатель ГНС Сергей Верланов во время совещания с представителями Главного управления ГНС в Донецкой области, сообщает пресс-служба ГНСУ.

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Как отметил глава ГНС, на данный момент создание Новой налоговой – в центре фокуса дискуссий и ожиданий. Служба формируется на основе равенства всех налогоплательщиков и построения справедливой системы администрирования всех плательщиков.

«Мы уже воплощаем в жизнь цифровизацию и уже выполнили значительную часть реформирования. Но впереди у нас амбициозные цели и реформы по направлениям: цифровизация, РРО, кэшбэк, электронные решения и сервисы. Налоговая первой будет реализовывать реформу «Государство в смартфоне», – отметил Сергей Верланов.