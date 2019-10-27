ГНС будет первой реализовывать реформу «Государство в смартфоне», - Верланов

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Налоговая служба будет развиваться в направлении цифровизации и построения электронных сервисов.
Об этом заявил председатель ГНС Сергей Верланов во время совещания с представителями Главного управления ГНС в Донецкой области, сообщает пресс-служба ГНСУ.
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Как отметил глава ГНС, на данный момент создание Новой налоговой – в центре фокуса дискуссий и ожиданий. Служба формируется на основе равенства всех налогоплательщиков и построения справедливой системы администрирования всех плательщиков.
«Мы уже воплощаем в жизнь цифровизацию и уже выполнили значительную часть реформирования. Но впереди у нас амбициозные цели и реформы по направлениям: цифровизация, РРО, кэшбэк, электронные решения и сервисы. Налоговая первой будет реализовывать реформу «Государство в смартфоне», – отметил Сергей Верланов.
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