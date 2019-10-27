Российский Сбербанк в Украине стал прибыльным

Чистая прибыль украинской «дочки» Сбербанка России по итогам января-сентября 2019 года составила 94,09 млн грн, тогда как за тот же период прошлого года у банка был убыток 7 млрд грн.

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

Чистый процентный доход банка за 9 месяцев года вырос на 40,36 млн грн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 2,04 млрд грн.

Активы банка за девять месяцев сократились до 27,5 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились до 12,13 млрд грн.

Обязательства банка с начала года снизились с 25,9 млрд грн до 19,4 млрд грн, а собственный капитал увеличился с 4,7 млрд грн до 8,1 млрд грн.

Уставный капитал Сбербанка в Украине увеличился с 20,7 млрд грн до 24,06 млрд грн.