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ПриватБанк обжалует действия следователей ГБР в суде

ПриватБанк обжалует действия следователей ГБР в суде

ПриватБанк начал оспаривать в суде действия следователей Госбюро расследований (ГБР). 30 октября подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об установлении процессуального срока для расследования ведомством договоров о сотрудничестве финучреждения с рядом юридических и консалтинговых компаний. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В ходатайстве речь идет об установлении процессуального срока для расследования ГБР уголовного производства по умышленному неисполнению банком решения суда, которое действовало восемь дней, а потом было отменено тем же судом как преждевременно вынесенное.

21 октября в ПриватБанке узнали об определении Печерского райсуда о предоставлении доступа следователем ГБР к конфиденциальным и защищенным адвокатской тайной договорам и другим документам. Документы эти касались сотрудничества банка с зарубежными юридическими советниками.

Речь идет о компании Hogan Lovells International LLP, которая представляет ПриватБанк в судебном процессе в Высоком суде Англии против его бывших собственников, и компаниях AlixPartners Services UK LLP и Kroll Associates UK Ltd.

По материалам УБР
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