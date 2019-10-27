Население задолжало за газ 22,3 млрд грн - Госстат

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По состоянию на конец сентября долг населения по оплате за поставки природного газа составил 22,3 млрд грн.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
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По данным Госстата, на конец сентября 2019 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 22,3 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой – 14,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 4,9 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод – 4,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,8 млрд грн, за поставки электрической энергии – 4,5 млрд грн.
Также в Госстате добавили, что в январе-сентябре 2019 года с населением было заключено 50 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 394,3 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 224,0 млн грн.
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