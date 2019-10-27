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Suzuki представила кроссовер за 5300 долларов

Suzuki представила кроссовер за 5300 долларов

Компания Suzuki представила новый субкомпактный кроссовер Suzuki S-Presso, чья стоимость составила всего 5300 долларов. Премьера новинки состоялась на индийском автомобильном салоне Auto Expo. Маленький кроссовер с “кофейным” названием построен на модульной платформе Heartect нового поколения. Базой стал концепт Suzuki Future S. Длина нового субкомпактного кроссовера компании Suzuki достигает 3565 мм, ширина – 1530 мм, а высота – 1546 мм.

S-Presso получит современный дизайн. Его решетка радиатора напоминает радиаторную решетку Maruti Suzuki Vitara Brezza. Под капотом кроссовера находится 1,0 л бензиновый двигатель мощностью 68 л.с. и 90 Нм крутящего момента. Стандартной стала 5-ступенчатая механическая коробка передач, а в качестве опции покупателям предложат AGS (Auto Gear Shift).

В Suzuki S-Presso – четыре комплектации: Std, LXi, VXi и VXi. Базовая комплектация получила системы ABS и EBD, а также подушку безопасности водителя, датчик парковки заднего хода, напоминание о ремнях безопасности водителя и пассажира.

По материалам Today.ua
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