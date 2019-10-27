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Facebook согласилась оплатить штраф в $644 000

Facebook согласилась оплатить штраф в $644 000

Facebook согласилась заплатить штраф в размере 500 000 фунтов ($644 000) из-за скандала с консалтинговой компанией Cambridge Analytica, которая незаконно собирала данные британских пользователей соцсети.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что штраф является относительно небольшим для компании с оценкой в $540 млрд, но это максимум, который может выдать Бюро комиссара по информации (ИСО) и является первым шагом со стороны регулятора в деле соцсети с Cambridge Analytica.

Издание сообщает, что штраф регулятором был вынесен в прошлом году, Facebook согласилась его оплатить, но свою вину не признала.

«Нам приятно, что Facebook сделалал и будет делать в дальнейшем важные шаги для соблюдения основополагающих принципов защиты данных», – заявил заместитель комиссара ІСО Джеймс Диппл-Джонстоун.

Напомним, Федеральные власти США начали расследование в отношении Facebook больше года назад в связи с появлением информации о том, что Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн ​​пользователей соцсети. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Cambridge Analytica отрицала свою вину, утверждая, что это был обычный и законный сбор данных для онлайн-рекламы. Из-за скандала компания лишилась клиентов и объявила о банкротстве.

По материалам Mind
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