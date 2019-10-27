Рейтинг европейских столиц с самым дешевым метро по версии Insider

Издание Insider составило список европейских столиц с самой низкой стоимостью разового билета в метрополитене.

Первое место в рейтинге разделили между собой Киев и Минск:

10. Лиссабон, Португалия – 1,60 доллара.

9. Афины, Греция – 1,54 доллара. Еще несколько лет назад афиняне массово ездили «зайцами» из-за последствий долгового кризиса. Даже образовалось движение «Мы не будем платить». Контроль билетов в общественном транспорте на время ослабили, а то и вообще отменили после гибели в 2013 году 18-летнего пассажира, который выпрыгнул в окно автобуса, спасаясь от контролеров. В позапрошлом году в афинском метро установили турникеты, но многие до сих пор проходят без билета.

8. Будапешт, Венгрия – 1,15 доллара.

7. Варшава, Польша – 1,12 доллара за разовую 75-минутную поездку. Однако составители рейтинга не учли 20-минутный билет стоимостью 0,9 доллара, который бы поднял Варшаву на пятую строчку.

6. Таллин, Эстония – 1,10 доллара. Неизвестно, что имеется в виду под «таллинским метро», но разовый QR-билет в общественном транспорте стоит один евро для приезжих, а для таллинцев проезд бесплатный.

5. Прага, Чехия – 1,02 за билет действителен в течение 30 минут. В этом году муниципалитет решил делать городской транспорт бесплатным в дни с сильным смогом.

4. София, Болгария – 0,90 доллара.

3. Москва, Россия – 0,60 доллара за разовую поездку с картой «Тройка». Если покупать бумажный билет старого образца, одна поездка будет стоить $0,86.

2. Бухарест, Румыния – 0,58 доллара.

1. Минск, Беларусь / Киев, Украина. Разовый билет в метро обеих столиц стоит 0,32 доллара. В Киеве это восемь гривен, а в Минске – 65 копеек, что по сегодняшнему курсу составляет 7,9 гривны.

Система электронного билета, внедрение которой в Киеве снова отложили как минимум до апреля следующего года, не предусматривает других скидок на проезд, кроме как скидка на оптовую покупку разовых билетов. Также киевлянам приходится отдельно оплачивать проезд после каждой пересадки.

Зато во многих столицах Европы разница между стоимостью разового билета и различными видами проездных весома. Например, месячный проездной в Варшаве стоит 28,5 доллара (110 злотых), что удешевляет стоимость проезда в обе стороны по крайней мере вдвое по сравнению с разовыми билетами. Пересадки в течение определенного времени бесплатны даже с разовыми билетами.

В Праге 90-минутный разовый билет стоит 32 чешские кроны (1,40 доллара), а проездной на месяц – 670 (30 долларов). Проездной на три месяца обойдется в 1880 крон (81 доллар) – таким образом стоимость поездки в обе стороны уменьшается до 10 крон (0,44 доллара, или 11 гривен).