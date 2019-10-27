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Водительские права по-новому: группа крови и резус-фактор

Водительские права по-новому: группа крови и резус-фактор

Главный сервисный центр МВД сообщил, что отныне в Украине в водительских удостоверениях будет указываться группа крови и резус-фактор. Нововведение начало работать 19 октября 2019 года после вступления в силу постановления КМУ №320 от 03.04.2019.

Об этом говорится в заявлении на странице сервисного центра в Facebook.

Отныне украинцы, которые обращаются в сервисный центр МВД за услугой обмена, замены либо восстановления водительского удостоверения, а также после успешной сдачи экзаменов на право управления транспортным средством, получат удостоверение, в котором обязательно указываются их группа крови и резус-фактор.

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Администратор сервисного центра МВД вносит эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083/о.

“Эта справка входит в комплект документов, которые гражданин обязательно предоставляет сервисному центру МВД для получения вышеуказанных административных услуг”, — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин 23 октября 2019 года согласовал запуск экспериментального проекта по применению электронного водительского удостоверения и техпаспорта авто, которые могут предъявляться полицейским вместо документов, выданных на бланках.

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По материалам Finance.UA
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