0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Нью-Йорк полностью откажется от газовых электростанций

Нью-Йорк полностью откажется от газовых электростанций

В последние годы международное сообщество все больше обеспокоено вопросом вреда, которое производство наносит окружающей среде. В связи с этим становятся популярными такие разработки как электрокары, солнечные панели на крыши домов и тому подобное.

Сейчас же стало известно, что в Нью-Йорке, по всей видимости, развернут размещение огромных аккумуляторных батарей для питания города, заменив ими газовые электростанции.

Если все пойдет по плану, то Ravenswood Development, нынешний владелец заводов, займется производством и размещением батарей в три этапа, причем первый из них будет завершен уже к марту 2021 года. Касательно планов по завершению оставшихся двух этапов никакой информации пока нет.

Представители Ravenswood Development заявили, что энергия, которая будет запасаться в аккумуляторах, потенциально может поступать и из не совсем экологичных источников, таких как уголь или природный газ. Но при этом, новые батареи все равно будут более экологичными, чем газ.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.