Нью-Йорк полностью откажется от газовых электростанций

В последние годы международное сообщество все больше обеспокоено вопросом вреда, которое производство наносит окружающей среде. В связи с этим становятся популярными такие разработки как электрокары, солнечные панели на крыши домов и тому подобное.

Сейчас же стало известно, что в Нью-Йорке, по всей видимости, развернут размещение огромных аккумуляторных батарей для питания города, заменив ими газовые электростанции.

Если все пойдет по плану, то Ravenswood Development, нынешний владелец заводов, займется производством и размещением батарей в три этапа, причем первый из них будет завершен уже к марту 2021 года. Касательно планов по завершению оставшихся двух этапов никакой информации пока нет.

Представители Ravenswood Development заявили, что энергия, которая будет запасаться в аккумуляторах, потенциально может поступать и из не совсем экологичных источников, таких как уголь или природный газ. Но при этом, новые батареи все равно будут более экологичными, чем газ.