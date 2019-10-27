Дания дала разрешение на завершение "Северного потока-2"

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Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода “Северный поток-2”, проходящего по континентальному шельфу Дании на юго-востоке от острова Борнхольм в Балтийском море.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Компания “Nord Stream 2 AG” получила разрешение на строительство газопроводов на датском континентальном шельфе. Датское энергетическое агентство предоставило компании “Nord Stream 2 AG” разрешение на строительство участка газопровода “Северный поток-2” на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
“Разрешение выдается на основании Закона о континентальном шельфе и согласно обязательствам Дании по Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с точки зрения ресурсов и окружающей среды и, при необходимости, определить маршрут, по которому такие трубопроводы должны быть проложены. Маршрут, на который выдано разрешение, показан на рисунке”, – указано в пресс-релизе”
С 2017 года компания Nord Stream 2 AG направила три заявки в Датское энергетическое агентство по трем разным маршрутам. 3 апреля 2017 года Датское энергетическое агентство получило заявку на разрешение на строительство транзитных трубопроводов к юго-востоку от Борнхольма в территориальных водах Дании и на датском континентальном шельфе. Компания отозвала это заявление в июне 2019 года.
10 августа 2018 года Датское энергетическое агентство получило заявку на маршрут к северо-западу от Борнхольма на континентальном шельфе. Поскольку этот маршрут вызвал ряд вопросов относительно влияния на окружающую среду и судоходство, в марте 2019 года ДЕА обратилось к компании “Nord Stream 2 AG” с просьбой провести исследование юго-восточного маршрута на континентальном шельфе.
15 апреля 2019 года компания “Nord Stream 2 AG” подала заявку на два альтернативных варианта маршрута на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма протяженностью 147 км и 164 км, соответственно.
По оценкам Датского энергетического агентства, юго-восточный маршрут на континентальном шельфе лучше северо-западного. Это в основном связано с оценкой влияния на судоходство и территории “Природа 2000”. Среди двух предложенных компанией вариантов юго-восточного маршрута Датское энергетическое агентство утвердило кратчайший маршрут, поскольку он обеспечивает наименьший риск и влияние с точки зрения экологии и безопасности и поэтому является наилучшим выбором.
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