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ПриватБанк запускает новую виртуальную карту для бизнеса

ПриватБанк запускает новую виртуальную карту для бизнеса

ПриватБанк и Visa запустили первую в Украине виртуальную платежную карту для предпринимателей и малого бизнеса. Об этом сказано на сайте ПриватБанка.

Как оформить карту «Ключ к счету» – мгновенно без визита в банк.

Где использовать – для оплаты счетов, покупок и снятия наличных через Приват24, мобильный банк Privat24 и цифровые кошельки Apple Pay и Google Pay.

Другие карты Приватбанка

Тарифы на виртуальные карты идентичны расценкам на обычные пластиковые карты.

Что сделать, чтобы заказать виртуальную карту «Ключ к счету»:

  • в «Приват24 для бизнеса» нужно нажать соответствующую кнопку в меню «Карты» –> «Корпоративные карты» –> «Добавить карту»;
  • в меню карты можно получить реквизиты и изменить ПИН-код, а для расчетов в торговой сети ее нужно добавить в виртуальный кошелек Apple Pay или Google Pay.

Вторая пенсия с Приват24

  • после обработки заявки картка мгновенно появится в «Приват24 для бизнеса» и мобильном Privat24;

Справка Finance.ua:

  • За последний год ПриватБанк привлек 1,5 миллиона новых клиентов.
  • Чистая прибыль государственного ПриватБанка по итогам января-сентября 2019 года составила 27,427 млрд грн, что в 5,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года – 5,093 млрд грн.
По материалам Finance.UA
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