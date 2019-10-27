ПриватБанк запускает новую виртуальную карту для бизнеса

ПриватБанк и Visa запустили первую в Украине виртуальную платежную карту для предпринимателей и малого бизнеса. Об этом сказано на сайте ПриватБанка.

– мгновенно без визита в банк.

Где использовать – для оплаты счетов, покупок и снятия наличных через Приват24, мобильный банк Privat24 и цифровые кошельки Apple Pay и Google Pay.

на виртуальные карты идентичны расценкам на обычные пластиковые карты.

Что сделать, чтобы заказать виртуальную карту «Ключ к счету»:

в «Приват24 для бизнеса» нужно нажать соответствующую кнопку в меню «Карты» –> «Корпоративные карты» –> «Добавить карту»;

в меню карты можно получить реквизиты и изменить ПИН -код, а для расчетов в торговой сети ее нужно добавить в виртуальный кошелек Apple Pay или Google Pay.

после обработки заявки картка мгновенно появится в «Приват24 для бизнеса» и мобильном Privat24;

Справка Finance.ua:

За последний год ПриватБанк привлек 1,5 миллиона новых клиентов.