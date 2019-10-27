Более 29 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

Более 29 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера.

Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот.

“По состоянию на 30 октября 2019 года 29 049 мобильных номеров перенесены между операторами связи”, – сообщили в УГЦР.

Справка Finance.ua

В Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.

Например, чтобы перенести номер другого оператора в Киевстар, нужно:

зарегистрировать номер у своего оператора;

заполнить заявку онлайн или в ближайшем магазине Киевстар;

забрать новую SIM -карту в магазине Киевстар;