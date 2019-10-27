Более 29 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

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Более 29 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера.
Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот.
“По состоянию на 30 октября 2019 года 29 049 мобильных номеров перенесены между операторами связи”, – сообщили в УГЦР.
Например, чтобы перенести номер другого оператора в Киевстар, нужно:
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