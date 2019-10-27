SkyUp запустила новый рейс из Харькова

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Украинская авиакомпания SkyUp открыла новый маршрут из аэропорта Харькова: теперь компания будет выполнять рейсы в Тбилиси.
Об этом свидетельствует информация на сайте компании.
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“Недалеко от Тбилиси расположен горнолыжный курорт Гудаури, поэтому зимой предложение будет интересно экстремалам”, – отметили в пресс-службе SkyUp.
График: рейсы будут выполняться каждый вторник и пятницу. Длительность перелета – 2 часа 50 минут.
Стоимость билетов в одну сторону: от 1794 грн по безбагажному тарифу.
Безбагажный тариф предусматривает бесплатный провоз 7 кг ручной клади, габариты которой не должны превышать 55х40х20 см. Также пассажиры не имеют права на бесплатный провоз дополнительной личной вещи.
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