SkyUp запустила новый рейс из Харькова

Украинская авиакомпания SkyUp открыла новый маршрут из аэропорта Харькова: теперь компания будет выполнять рейсы в Тбилиси.

Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

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“Недалеко от Тбилиси расположен горнолыжный курорт Гудаури, поэтому зимой предложение будет интересно экстремалам”, – отметили в пресс-службе SkyUp.

График: рейсы будут выполняться каждый вторник и пятницу. Длительность перелета – 2 часа 50 минут.

Стоимость билетов в одну сторону: от 1794 грн по безбагажному тарифу.

Безбагажный тариф предусматривает бесплатный провоз 7 кг ручной клади, габариты которой не должны превышать 55х40х20 см. Также пассажиры не имеют права на бесплатный провоз дополнительной личной вещи.