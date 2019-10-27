Какие преступления объединяет термин «коррупция»

Высший антикоррупционный суд разъяснил, какие преступления относятся к коррупционным.

Об этом говорится на странице Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

Как отметил судья ВАКС, доктор юридических наук Алексей Кравчук, “в нашем Уголовном кодексе нет такого преступления как «коррупция». Есть более 20 статей, которые предусматривают конкретные виды коррупционных преступлений. Таковыми являются преступления, связанные с незаконным использованием лицом своего поста, как правило, для определенной выгоды. Полный перечень таких преступлений в примечании к статье 45 Уголовного кодекса Украины”.

К коррупционным преступлениям относятся:

различные формы «взяточничества» (как предоставление и получение неправомерной выгоды, так и предложение или обещание ее предоставить, или согласие получить),

растраты и различные формы присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением,

различные формы злоупотребления властью, полномочиями и служебным положением,

нецелевое использование бюджетных средств в крупных размерах,

злоупотребление влиянием,

декларирование недостоверной информации и неподача электронной декларации (это преступление является коррупционным согласно изменениям, внесенным в Уголовный кодекс Законом от 2 октября 2019 г.).

Указанные преступления считаются таковыми не только когда они совершаются государственными должностными лицами – совершение такого преступления в частном секторе – тоже коррупция.

Справка Finance.ua

17 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1010 “О внесении изменений в закон “О предотвращении коррупции” об обличителях коррупции” .