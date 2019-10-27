Какие преступления объединяет термин «коррупция»

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Высший антикоррупционный суд разъяснил, какие преступления относятся к коррупционным.
Об этом говорится на странице Высшего антикоррупционного суда в Facebook.
Как отметил судья ВАКС, доктор юридических наук Алексей Кравчук, “в нашем Уголовном кодексе нет такого преступления как «коррупция». Есть более 20 статей, которые предусматривают конкретные виды коррупционных преступлений. Таковыми являются преступления, связанные с незаконным использованием лицом своего поста, как правило, для определенной выгоды. Полный перечень таких преступлений в примечании к статье 45 Уголовного кодекса Украины”.
К коррупционным преступлениям относятся:
Указанные преступления считаются таковыми не только когда они совершаются государственными должностными лицами – совершение такого преступления в частном секторе – тоже коррупция.
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