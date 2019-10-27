Межбанк: у гривны будет шанс "подвинуть" доллар

Среда пройдет на валютном рынке достаточно динамично. У гривны будет шанс “подвинуть” доллар, а основными “курсовыми двигателями” для участников торгов будут четыре фактора:

1) Расчеты по вчерашнему аукциону Минфина Украины по ОВГЗ и действия НБУ. Чиновники продали облигаций на 1,574 млрд гривен (основная сумма продажи 1,391 млрд – бумаги сроком обращения 700 дней) и сегодня покупатели должны по ним рассчитаться с государством. Большую часть длинных бумаг купили нерезиденты и им понадобится гривна для закрытия этих сделок. Иностранцы начали продавать валюту под эти операции еще вчера и сегодня продолжат это делать. На очень большие валютные вливания сегодня на межбанке рассчитывать не надо, но свои как минимум $20-30 млн через Matching НБУ купит;

2) Завершение месяца у клиентов и банков. Приближение отчетной даты активизирует компании в части закрытия свои валютных обязательств на 1-е число, что увеличивает статистику торгов. Временной цейтнот приводит к выходу на торги практически всех компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью – как небольших, так и самых крупных. И снова делает межбанк очень зависимым от ситуативных выходов на торги основных местных операторов. Это до 50-70 крупнейших экспортеров (в основном аграрии и металлурги) и порядка 100 самых больших импортеров (продавцы энергоносителей, крупные розничные сети продуктов питания и товаров народного потребления, а также отдельной группой – продавцы электроники, гаджетов и автомобилей). Активизируются и банки, которым надо завершать свои операции по валютной позиции для фиксации результата по торговле валютой за месяц.

Общий психологический настрой у компаний и банков пока в пользу укрепления нацвалюты;

3) Продолжение поступлений на счета экспортеров возмещений НДС. Хотя экспортеры и получают еще гривну от государства в этом месяце, но этот фактор постепенно снижает свою значимость. Дело в том, что основные суммы уже выплачены и более того – экспортеры уже эту гривну почти всю потратили на свои хозяйственные расходы. Так что им все больше приходится выходить на торги с продажей валюты для финансирования своей деятельности, тем более перед окончанием месяца;

4) Снижение ликвидности в системе. Корсчета банков на утро 30 октября снизились на 2,549 млрд гривен – до 49,39 млрд гривен, что сужает возможности спекулянтов по игре “на повышение” и работает в пользу гривны.

Мы ожидаем на сегодня коридор по доллару в пределах 24,90- 25,10 гривен при объемах торгов $230- 270 млн и заключении до 520-610 сделок.

Спекулянты будут работать в формате « в две стороны».

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,06 / 25,09

евро – 27,84 / 27,87

российский рубль – 0,3921 / 0,3930

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