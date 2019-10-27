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Google открывает свой домен для сторонних компаний

Google открывает свой домен для сторонних компаний

Компания Google объявила, что будет предоставлять адрес в доменной зоне .new сторонним компаниям, ранее они были зарезервированы за самой Google.

Домены .new используются для быстрого выполнения команд в браузере. Google использует их только для своих продуктов.

Например, написав в адресной строке docs.new, можно быстро создать документ, а написав meeting.new, можно запланировать событие в гугл-календаре.

Теперь к зоне .new подключаются другие компании. Быстрые команды будут в Spotify (playlist.new), Bitly, Canva, Coda, Medium, OVO Sound, RunKit, Stripe и Webex.

Заявки от тех, у кого есть торговая марка, будут приниматься через Google Registry со 2 декабря по 14 января 2020 года – в этот период можно зарезервировать нужные адреса. Первые домены раздадут в январе 2020 года.

В 2020 году домены в зоне .new смогут оформить все желающие.

По материалам AIN.UA
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