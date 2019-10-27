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Tesla увеличила запас хода своих электрокаров

Tesla увеличила запас хода своих электрокаров

Компания Tesla увеличила автономность хода своих моделей Model S и Model X. Производитель теперь обещает максимально до 600 км пробега на одном заряде.

Модели электрокаров Tesla имеют самый большой запас хода на одном заряде аккумулятора среди всех автопроизводителей. На днях в Tesla заявили, что автономность их полностью электрического седана Model S и кроссовера Model X станет еще больше.

Теперь на одном заряде вариация Model S Long Range может проехать до 600 км, а Model X Long Range — до 530 км.

Кроме этого, на недавней конференции, где руководство Tesla отчиталось за третий финансовый квартал перед инвесторами, глава компании Илон Маск заявил, что новое обновление ПО электрокаров позволит увеличить их мощность.

«Мы ожидаем, что грядущее обновление улучшит мощность моделей S, X и 3. Это, кстати, произойдет через несколько недель. Улучшенная прошивка должна обеспечить порядка 5% увеличения мощности», — заявил Маск.

В компании говорят, что дополнительная мощность появится за счет оптимизации блока управления электромотором.

По материалам НВ
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