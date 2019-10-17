Межбанк: "погоду" делали крупные игроки и ОВГЗ

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Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – вторник на валютном рынке прошел достаточно напряженно и интересно. Основными драйверами по курсу во время сессии были два фактора – сегодняшний аукцион по размещению ОВГЗ и выход на торги крупных игроков с покупкой/продажей валюты.
Противостояние курсовых интересов основных местных игроков и нерезидентов, участвующих в аукционе, приводило к ситуативным перекосам спроса и предложения в течение сессии.
Результаты аукциона оказались достаточно средними. Было продано облигаций на общую сумму 1,574 млрд гривен (из предлагаемых 3 млрд) и в основном ожидаемо львиная часть этих бумаг была на самый длинный срок – 700 дней. Их продали на 1,391 млрд гривен.
Значительную часть этих облигаций купили иностранцы, что дает основание ожидать притока валюты на межбанк завтра – когда за них нерезидентам надо будет перечислить гривну Минфину Украины.
Некоторые иностранные покупатели были уже замечены с продажей валюты на торгах и сегодня. По наблюдениям участников торгов именно эта валюта и была выкуплена Нацбанком через Matching ( порядка $30 млн). Завтра эти действия со стороны покупателей ОВГЗ продолжаться, что играет в пользу гривны. Но особых объемов предложения уже не будет – слишком уж скромные результаты аукциона.
Кроме иностранцев сегодня погоду на рынке делали и местные игроки. Но в основном экспортеры просто пытались продать валюту “задорого”, а покупатели – импортеры то выходили со скупкой валюты, то (если не находили компромисса по курсу с продавцами) – делали вид, что валюта их уже не интересует и брали паузу.
В конечном итоге их валютные игры с уходом/заходом на рынок заканчивались компромиссом по курсу и участники торгов закрывали свои сделки. Ситуативные перекосы спроса и предложения наблюдались на протяжении всей сессии. По факту доллар частично подешевел с 25,14/25,18 гривен до 25,06/25,09 к концу дня.
Ход торгов:
Стартовал рынок по доллару с 25,14/25,18 гривен, т.е. по продаже почти на 4 копейки выше вчерашнего закрытия 25,11/25,135. Поборовшись с гривной в первый час сессии в этих пределах, к 11 часам доллар ненадолго замер на отметке 25,15/25,18 гривен), а НБУ выкупил не менее $30 млн через Matching. Как только Нацбанк ушел с рынка, а часть крупных продавцов остались на торгах – курс пошел вниз.
В 12:00 доллар подешевел до 25,08/25,11 гривен, а на обед дилеры уже ушли при котировках 25,05/25,09.
К 14:00 доллар чуть вырос – до 25,065/25,1050 гривен, а затем окончательно уже закрепился на отметке 25,06/25,09 до самого конца сессии.
Главные события 29 октября на межбанке:
1) Снижение котировок доллара с утренних 25,14/25,18 гривен до 25,06/25,09 к завершению торгов;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но был замечен на межбанке со скупкой доллара через Matching. Купил не менее $ 30 млн;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,1383 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 30 октября составил 25,113805.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,06 / 25,09
евро – 27,81 / 27,83
российский рубль – 0,3921/ 0,3930
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1116 / 1,1118
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