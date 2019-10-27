Гончарук назвал топ сфер для инвестирования в Украине

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Правительство Украины будет работать над минимизацией рисков для инвесторов в украинский бизнес.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет Сегодня. По его словам, привлечение инвестиций – это главный приоритет для властей страны.
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“Лучшие сферы для инвестирования в Украине вам известны, я уверен, не хуже, чем мне. Это агросфера, IT, энергетика, инфраструктура”, – заявил он в ходе инвестфорума в Мариуполе.
Позже премьер в своем Telegram-канале уточнил, что самых выгодных областей для инвестирования в Украине – пять. Помимо упомянутых, к ним относится также и производство. По словам Гончарука, вкладывая деньги в эти сферы, можно получить очень неплохие прибыли.
“Риски, которые вы можете получить, как и любой другой бизнес, правительство будет компенсировать, работать над тем, чтобы эти риски были минимальными. Для нас сейчас привлечение инвестиций – это топ-приоритет, потому это драйвер экономического роста”, – добавил глава правительства.
По его словам, вместе с инвестициями в Украину “должны зайти новые знания, новые технологии, новые деловые практики”.
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