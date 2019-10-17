0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

Рада утвердила соглашение с США по борьбе с оффшорами

Рада утвердила соглашение с США по борьбе с оффшорами

Верховная Рада Украины приняла закон о ратификации соглашения об обмене налоговой информацией с США. Это соглашение будет помогать бороться с выводом средств в офшоры.

За соответствующее решение проголосовали 310 депутатов при необходимых 226 голосах.

Читайте также: В Украине начнет действовать конвенция по противодействию выведению денег в офaшор

Отмечается, что соглашение с США предоставит украинским налоговым органам возможность получать налоговую информацию об активах, которые граждане Украины прячут за границей, в частности в оффшорных зонах.

«Речь идет об обмене данными о налогоплательщиках США между Украиной и США. Этот механизм позволит не только раскрывать сведения о налогоплательщиках США, об их доходах на территории Украины, но и позволит открыть механизмы получения нашим правительством, нашей налоговой, информации о наших гражданах, об активах, которые они пока прячут за границей», — прокомментировал принятие парламентом решения глава налогового и финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.