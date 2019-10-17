Рада утвердила соглашение с США по борьбе с оффшорами

Верховная Рада Украины приняла закон о ратификации соглашения об обмене налоговой информацией с США. Это соглашение будет помогать бороться с выводом средств в офшоры.

За соответствующее решение проголосовали 310 депутатов при необходимых 226 голосах.

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Отмечается, что соглашение с США предоставит украинским налоговым органам возможность получать налоговую информацию об активах, которые граждане Украины прячут за границей, в частности в оффшорных зонах.

«Речь идет об обмене данными о налогоплательщиках США между Украиной и США. Этот механизм позволит не только раскрывать сведения о налогоплательщиках США, об их доходах на территории Украины, но и позволит открыть механизмы получения нашим правительством, нашей налоговой, информации о наших гражданах, об активах, которые они пока прячут за границей», — прокомментировал принятие парламентом решения глава налогового и финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.