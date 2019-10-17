ВР приняла законопроект о штрафах за кнопкодавство

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2148 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины”.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

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В законопроекте отмечается, что трансляции на телевидении, фото- и видеофиксация СМИ фиксируют многочисленные факты нарушения процедуры рассмотрения и принятия законов и других актов в ВРУ, а именно – нарушение требований относительно личного голосования.

Чем это грозит. По мнению авторов проекта, нарушение народными депутатами Украины обязанности относительно личного голосования:

• противоречит природе представительского мандата нардепа, с помощью которого граждане Украины реализуют свое конституционное право участвовать в управлении государственными делами и проводят народное волеизъявление;

• несет риски признания законов, принятых с нарушением соответствующей процедуры, неконституционными, что, в свою очередь, может иметь значительные негативные последствия как для государства, так и для общества в целом.

Что предлагают. Проектом Закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины вместо другого депутата (неличное голосование).

За подобное кнопкодавство хотят наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Цель законопроекта: обеспечение учета и отстаивание интересов украинского народа депутатами во время принятия решений, а также полноценное выполнение предоставленных им полномочий.