Кого ждут украинские работодатели

“Работодатель требует в первую очередь представителей рабочих профессий или инженерных специальностей. Предлагается зарплата трактористам по 20-30 тысяч гривен. Требуются электрогазосварщики, слесари, ремонтники”, – говорят в Государственном центре занятости.

Подтверждают это и сайты по поиску работы. Строителям работодатели предлагают в среднем 15 тысяч гривен в месяц, а вот журналистам – восемь. На пьедестале – программисты – об их зарплате вообще проще говорить в долларах. Более трех тысяч. А вот психологи в нашей стране не востребованы – имеют семь тысяч гривен в месяц.

“Даже если человек на самом деле понимает, для чего ему высшее образование, и хочет его получить, вполне хорошо получить сначала какую-то конкретную, условно говоря, рабочую квалификацию”, – считает Николай Скиба, эксперт по вопросам образования Украинского института будущего.

Именно за этим, утверждают сотрудники центров занятости, к ним и приходят. Учителей, например, отправляют на курсы парикмахеров, потому что на такой работе можно зарабатывать больше.

“У нас 90% безработных – это безработные с высшим образованием, а почти 70% вакансий – это вакансии для рабочих и неквалифицированных”, – отмечают в Киевском городском центре занятости.

Люди идут на биржу труда или от безысходности, или чтобы получать помощь от государства, говорят местные работники. И помощь эта не космическая. Даже если зарплата была, к примеру, 20 тысяч гривен, все, что вы получите, – это четыре прожиточных минимума, то есть около 8000. А тем, у кого стаж менее шести месяцев в течение года, вообще светит 610 гривен в месяц.

При этом приходить на биржу искать вакансии нет смысла. Все предложения публикуют на местных сайтах. Однако вживую обещают и проконсультировать, и при необходимости отправить на курсы или переквалификацию.

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