ЕБРР профинансирует строительство накопительных электростанций в Украине

Государственная компания Укрэнерго подписала меморандум о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития по развитию в Украине сети накопителей энергии.

Соответствующий меморандум подписали в ходе инвестиционного форума в Мариуполе 29 октября.

«ЕБРР сейчас является крупнейшим кредитором нашей компании, который позволяет нам быстрыми темпами догнать обновление наших магистральных линий. Я надеюсь, что подготовка этого нового проекта будет выполнена в высоком темпе, чтобы дать новые возможности и новую гибкость нашей электроэнергетической системе, чтобы встретить новые вызовы», – сообщил глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук во время подписания меморандума.

Отмечается, что накопители энергии необходимы в энергосистеме Украины для того, чтобы сглаживать пиковые часы потребления электроэнергии. В частности, с развитием альтернативной энергетики большое количество энергии генерируют солнечные электростанции днем, в то время как пиковые часы потребления – утром и вечером. Накопительные электростанции будут накапливать излишки произведенной днем ​​энергии для того, чтобы потреблять ее вечером.

Сейчас в правительстве не раскрывают деталей подписанного меморандума, в частности того, какую долю будет финансировать ЕБРР и условия предоставления средств Украине.