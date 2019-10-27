Apple выпустила обновления для iOS

Компания Apple выпустила обновления операционной системы iOS 13.2, iPadOS 13.2 и tvOS 13.2.

Об этом сообщает The Verge.

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Сообщается, что обновления iOS 13.2 получили поддержку новой модели беспроводных наушников AirPods Pro. Кроме этого была улучшена работа камеры смартфонов iPhone 11 и 11 Pro, которая получила поддержку технологии Deep Fusion, которая позволит улучшить качество фотографий.

Технология дает возможность делать по 4 снимка до и после фактического нажатия на кнопку съемки, а также фото с длительной выдержкой. Все фотоснимки анализируются благодаря 8-ядерному блоку Neural engine и создается высококачественное итоговое изображение с HDR, хорошей детализацией и резкостью.

Также появилась возможность вручную изменять разрешение и частоту кадров при записи видео. Функция появилась в верхнем правом углу камеры. Эти обновления поддерживаются лишь смартфонами iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.