Apple выпустила обновления для iOS

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Компания Apple выпустила обновления операционной системы iOS 13.2, iPadOS 13.2 и tvOS 13.2.
Об этом сообщает The Verge.
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Сообщается, что обновления iOS 13.2 получили поддержку новой модели беспроводных наушников AirPods Pro. Кроме этого была улучшена работа камеры смартфонов iPhone 11 и 11 Pro, которая получила поддержку технологии Deep Fusion, которая позволит улучшить качество фотографий.
Технология дает возможность делать по 4 снимка до и после фактического нажатия на кнопку съемки, а также фото с длительной выдержкой. Все фотоснимки анализируются благодаря 8-ядерному блоку Neural engine и создается высококачественное итоговое изображение с HDR, хорошей детализацией и резкостью.
Также появилась возможность вручную изменять разрешение и частоту кадров при записи видео. Функция появилась в верхнем правом углу камеры. Эти обновления поддерживаются лишь смартфонами iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
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