В Раде планируют отрегулировать рынок металлолома

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Комитет парламента по экономическому развитию зарегистрирует проект по детенизации и регулированию рынка лома металлов.
Об этом написал заместитель председателя комитета Дмитрий Кисилевский на своей странице в Facebook.
Кисилевский отметил, что в законопроекте будут убраны заведомо невыполнимые требования к ломозаготовительным пунктам и разделение на бытовой и промышленный лом – “давнюю кормушку для коррупционеров”.
Также в законопроекте позволят рассчитываться наличными при приеме металлолома и ликвидируют акты обследования заготовителей лома.
Отдельно предлагается снять уголовную ответственность за отсутствие заготовителя в реестре.
“Отсутствие предприятия-заготовителя в реестре, которого не существует – правовая коллизия, по которой уголовную ответственность может понести любой, кто занимается металлоломом”, – заявил Кисилевский.
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