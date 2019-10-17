В Раде планируют отрегулировать рынок металлолома

Комитет парламента по экономическому развитию зарегистрирует проект по детенизации и регулированию рынка лома металлов.

Об этом написал заместитель председателя комитета Дмитрий Кисилевский на своей странице в Facebook.

Кисилевский отметил, что в законопроекте будут убраны заведомо невыполнимые требования к ломозаготовительным пунктам и разделение на бытовой и промышленный лом – “давнюю кормушку для коррупционеров”.

Также в законопроекте позволят рассчитываться наличными при приеме металлолома и ликвидируют акты обследования заготовителей лома.

Отдельно предлагается снять уголовную ответственность за отсутствие заготовителя в реестре.

“Отсутствие предприятия-заготовителя в реестре, которого не существует – правовая коллизия, по которой уголовную ответственность может понести любой, кто занимается металлоломом”, – заявил Кисилевский.