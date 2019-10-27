Gemballa готовит собственную модель гиперкара (фото)

Немецкая тюнинговая компания Gemballa работает над разработкой собственного мощного гиперкара.

Об этом сообщает портал Motor.

“Фирма Gemballa, которая специализируется на тюнинге моделей Porsche и других европейских брендов, дебютирует как самостоятельный автопроизводитель с 800-сильным гиперкаром”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль сможет разогнаться с места до 100 километров в час за 2,5 секунды.

Также известно, что машина будет изготовлена из алюминия и карбона и получит некую “инновационную трансмиссию”.

Как информирует портал, сейчас компания нуждается в средствах для сборки опытных образцов и организации мелкосерийного производства.

Если все пойдет по плану, в начале 2020 года появятся первые прототипы, а серийная модель будет готова к 2022 году.