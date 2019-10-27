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Gemballa готовит собственную модель гиперкара (фото)

Gemballa готовит собственную модель гиперкара (фото)

Немецкая тюнинговая компания Gemballa работает над разработкой собственного мощного гиперкара.

Об этом сообщает портал Motor.

“Фирма Gemballa, которая специализируется на тюнинге моделей Porsche и других европейских брендов, дебютирует как самостоятельный автопроизводитель с 800-сильным гиперкаром”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль сможет разогнаться с места до 100 километров в час за 2,5 секунды.

Также известно, что машина будет изготовлена из алюминия и карбона и получит некую “инновационную трансмиссию”.

Как информирует портал, сейчас компания нуждается в средствах для сборки опытных образцов и организации мелкосерийного производства.

Если все пойдет по плану, в начале 2020 года появятся первые прототипы, а серийная модель будет готова к 2022 году.

По материалам УКРИНФОРМ
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