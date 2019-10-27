Средняя заработная плата в Донецкой области выросла на 20%

Средняя номинальная заработная плата в Донецкой области в сентябре 2019 года составила 11 907 грн, что больше на 20,9%, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

Реальная заработная плата в сентябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 0,9% по сравнению с сентябрем 2018 года – увеличилась на 8,4%.

Номинальная зарплата в сентябре 2019 года превышала в Донецкой области средний показатель по Украине (10 687 грн) на 11,4%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в сентябре был в Киеве – 15 626 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 8 338 грн).

По уровню средней заработной платы в сентябре 2019 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были:

работники машиностроения (17 159 грн),

предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (16 797 грн),

металлургического комплекса (15 860 грн),

сферы государственного управления (15 166 грн),

угольной промышленности (15 009 грн),

финансовой и страховой деятельности (13 195 грн),

строительства (12 734 грн),

торговли (12 574 грн).

Превысила 10 тыс грн, но была ниже, чем в среднем по области сентябрьская зарплата работников транспорта (11 817 грн), предприятий по производству и поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (11 464 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (11 103 грн), пищевой промышленности (10 506 грн).

От 6,7 до 9,3 тыс. грн составила средняя зарплата работников легкой промышленности (9 300 грн), сельского хозяйства (9 064 грн), образования (7 823 грн), здравоохранения и предоставления социальной помощи (6 745 грн).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 октября 2019 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 597,6 млн грн, или 19,0% всех долгов по ее выплате в Украине (3141,1 млн грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 13,6% фонда оплаты труда, начисленного за сентябрь (в среднем по Украине – 3,9%).

В течение сентября 2019 года сумма долга по зарплате увеличилась на 74,8 млн грн, или на 14,3%, по сравнению с 1 января 2019 года – на 130,3 млн грн, или на 27,9%.

Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях области (без учета части временно оккупированной территории) на 1 октября 2019 года составила 548,5 млн грн, или 91,8% всех долгов по выплате зарплаты. Это на 16,0% больше, чем на 1 сентября, и на 34,0% больше, чем было на 1 января 2019 года.

В промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение сентября увеличились на 16,9% и на 1 октября 2019 года составили 519,2 млн грн, или 94,7% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 149,6 млн грн не выплачено работникам угольной промышленности, что в 1,7 раза больше, чем на 1 сентября, и в 1,9 раза больше, чем было на 1 января 2019 года. Долги работникам экономически активных предприятий, которые занимаются водоснабжением, канализацией и отходами, в сентябре увеличились на 5,7%, составив на 1 октября 109,1 млн грн, что по сравнению с 1 января 2019 года больше в 1,5 раза. Наибольшей оставалась задолженность по выплате заработной платы работникам экономически активных предприятий машиностроения: на 1 октября 2019 года – 223,2 млн грн.