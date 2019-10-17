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В Эстонии открыли дело против филиала Swedbank из-за отмывания денег

В Эстонии открыли дело против филиала Swedbank из-за отмывания денег

Финансовая инспекция Эстонии открыла дело о проступке в отношении эстонского филиала Swedbank для проверки соблюдения правил борьбы с отмыванием денег.

Об этом сообщает ERR.

Поводом для такого шага стали признаки нарушений, выявленные в ходе ранее инициированной в отношении Swedbank процедуры финансового надзора.

Отдельное производство по делу должно установить, было ли со стороны Swedbank совершено противоправное деяние, которое является нарушением правил предотвращения отмывания денег, и виновато ли юридическое лицо в совершении такого проступка.

В этом деле Финансовая инспекция сотрудничает с компетентными органами Швеции и стран Балтии. Стороны координируют свою деятельность и обмениваются информацией и оценками.

Первые результаты в ходе производства будут объявлены в начале следующего года.

В ведомстве также отметили, что в отношении Swedbank продолжается и начатая ранее процедура финансового надзора.

Swedbank может быть причастным к многомиллиардному отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как считают, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности России и Азербайджана.

По данным шведской телекомпании SVT, в период между 2007 и 2015 годами примерно полсотни клиентов Swedbank перевели около 40 млрд крон (по подсчетам шведов, речь идет о $5,8 млрд) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.

По материалам Европейская правда
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