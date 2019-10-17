В Украине могут принять новую ставку растаможки

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В Украине могут принять закон, который предусматривает растаможку авто в размере 35% от его стоимости с учетом всех налогов.
Об этом говорится в сообщении “Авто Евро Сила”.
Если утвердят соответствующий закон – за авто стоимостью 1000 евро в бюджет нужно будет уплатить примерно 350 евро.
“Обобщая всю дискуссию, можно прийти к выводу, что ставка будет 35%. Это будет формула закона 2611, но без коэффициента возраста. Плюс НДС и пошлина. Это получится примерно 35%”, – сообщил один из представителей “АвтоЕвроСилы” Иван Казачук.
По его словам, есть все шансы на принятие закона с упомянутым коэффициентом.
Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины инициирует пересмотр порядка растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией.
В ведомстве предлагают разделить все транспортные средства с иностранной регистрацией на две категории:
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