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В Украине могут принять новую ставку растаможки

В Украине могут принять новую ставку растаможки

В Украине могут принять закон, который предусматривает растаможку авто в размере 35% от его стоимости с учетом всех налогов.

Об этом говорится в сообщении “Авто Евро Сила”.

Если утвердят соответствующий закон – за авто стоимостью 1000 евро в бюджет нужно будет уплатить примерно 350 евро.

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“Обобщая всю дискуссию, можно прийти к выводу, что ставка будет 35%. Это будет формула закона 2611, но без коэффициента возраста. Плюс НДС и пошлина. Это получится примерно 35%”, – сообщил один из представителей “АвтоЕвроСилы” Иван Казачук.

По его словам, есть все шансы на принятие закона с упомянутым коэффициентом.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины инициирует пересмотр порядка растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией.

В ведомстве предлагают разделить все транспортные средства с иностранной регистрацией на две категории:

  • 1 категория – более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и возраста.
  • 2 категория – более новые автомобили, которые будут растаможиваться по специальной формуле.

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По материалам Finance.UA
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