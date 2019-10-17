Louis Vuitton хочет поглотить Tiffany & Co за $14,5 миллиарда

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Французская группа Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), которая владеет такими брендами, как Dior, Louis Vuitton и Givenchy, собирается купить ювелирный бренд Tiffany & Co за $120 за акцию. То есть общая сумма сделки составит $14,5 млрд.
Об этом сообщили источники The Wall Street Journal.
LVMH информацию о переговорах подтвердила, но не предоставила никаких деталей.
«Нет никаких гарантий, что эти обсуждения приведут к какому-либо соглашению», — сообщили в пресс-службе компании.
Эксперты Financial Times считают, что Tiffany отклонит предложение из-за слишком низкой цены, хотя она на 22% выше котировок ювелирного бренда на закрытии торгов 25 октября.
Предполагается, что LVMH заинтересована в покупке Tiffany, потому что хочет расширить свое присутствие на рынке ювелирных украшений, чтобы конкурировать с компанией Richemont, владеющей Cartier.
Если стороны договорятся, то это поглощение станет крупнейшей сделкой LVMH с момента покупки бренда Bulgari в 2011 году за $5,2 млрд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава Минэкономики предлагает отменить ЕСВВчера, 13:04 - 4661 33
В ГТС Украины могут закачать водород, если о новом транзитном контракте не договорятся - ВитренкоВчера, 17:23 - 1380 12
Доход от легализации игорного бизнеса может достичь 5-9 миллиардов - МаркароваВчера, 13:22 - 808 11
Сколько недвижимости может себе позволить житель ЕС и украинец (инфографика)3 ч. назад - 1806 8
Дубилет высказался относительно отмены медицинских справокВчера, 15:29 - 4474 8
Гончарук пообещал украинцам дешевые кредитыВчера, 11:01 - 10396 5
Киевстар изменил условия интернет-роумингаВчера, 16:45 - 9460
Клиенты ПриватБанка смогут получить Apple AirPodsВчера, 11:15 - 7759
Глава Минэкономики предлагает отменить ЕСВВчера, 13:04 - 4661 33
Дубилет высказался относительно отмены медицинских справокВчера, 15:29 - 4474 8
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)Позавчера, 12:10 - 1297
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2143
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1321
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2193 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2490