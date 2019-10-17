Louis Vuitton хочет поглотить Tiffany & Co за $14,5 миллиарда

Французская группа Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), которая владеет такими брендами, как Dior, Louis Vuitton и Givenchy, собирается купить ювелирный бренд Tiffany & Co за $120 за акцию. То есть общая сумма сделки составит $14,5 млрд.

Об этом сообщили источники The Wall Street Journal.

LVMH информацию о переговорах подтвердила, но не предоставила никаких деталей.

«Нет никаких гарантий, что эти обсуждения приведут к какому-либо соглашению», — сообщили в пресс-службе компании.

Эксперты Financial Times считают, что Tiffany отклонит предложение из-за слишком низкой цены, хотя она на 22% выше котировок ювелирного бренда на закрытии торгов 25 октября.

Предполагается, что LVMH заинтересована в покупке Tiffany, потому что хочет расширить свое присутствие на рынке ювелирных украшений, чтобы конкурировать с компанией Richemont, владеющей Cartier.

Если стороны договорятся, то это поглощение станет крупнейшей сделкой LVMH с момента покупки бренда Bulgari в 2011 году за $5,2 млрд.

Справка Finance.ua:

Louis Vuitton Moët Hennessy основали в 1987 году путем слияния двух игроков рынка продуктов роскоши — Moët Hennessy и Louis Vuitton. У LVMH 75 брендов (включая Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain), 156 тыс. сотрудников и сеть из более чем 4,6 тыс. магазинов.

Капитализация на Парижской фондовой бирже в июне 2018 года составила 144 млрд евро. Оборот группы в этом же году был почти 47 млрд евро, а чистая прибыль – 7 млрд евро.