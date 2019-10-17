Межбанк: гривна не достигла особых успехов

Понедельник на валютном рынке прошел в противостоянии курсовых интересов крупных игроков и ситуативных перекосах спроса и предложения в моменты их выхода на торги.

По факту гривна “поборолась” за свои права на валютном рынке, но особых успехов не достигла. Хотя доллар и стартовал ниже уровней пятничного закрытия, но в дальнейшем фактически восстановил “статус кво” по сравнению с вечером 25 октября. Иностранцы были замечены с продажей валюты под завтрашний аукцион Минфина Украины по продаже ОВГЗ, но своими объемами операций они не смогли особо повлиять на ход торгов и тренд по курсу.

Полученная экспортерами гривна от возмещений НДС продолжила “убивать” у них желание к активной продаже валюты на межбанке. Поэтому предлагаемый нерезидентами доллар под завтрашний аукцион поглощался самим рынком в виде покупок валюты импортерами. При таком соотношении спроса и предложения – НБУ не мог особо активно пополнять резервы и практически не был главной скрипкой по формированию курса на сегодняшнем межбанке.

Ход торгов:

С самого утра у гривны была надежда на укрепление своих позиций. Предложение незначительно превышало спрос. С начальных уровней 25,04/25,07 гривен (что было ниже пятничного закрытия 25,10/25,13) доллар потоптался в нерешительности до 11 часов на отметке 25,045/25,07 гривен, а ближе к 12 часам замер на уровне 25,05/25,07. Но на этом оптимизм участников рынка в части позиций гривны закончился, а вышедшие на торги крупные покупатели быстро нарушили шаткое равновесие. На обед дилеры ушли уже с котировками 25,10/25,13 гривен за доллар и после 14:00 на единичных сделках курс подтянули вверх – до 25,115/25,14 на 15:00. Завершилась сессия небольшой коррекцией до 25,11/25,135 к 17 часам.

Главные события 28 октября на межбанке:

1) Небольшое стартовое снижение котировок до 25,04/25,07 гривен (что было ниже закрытия пятницы 25,10/25,13 ) и затем фактически постепенный возврат курса к пятничным уровням – до 25,11/25,135 к завершению торгов;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона и почти не был заметен на межбанке со скупкой доллара через Matching;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,0519 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 29 октября составил 25,067144.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,11 / 25,13

евро – 27,83 / 27,87

российский рубль – 0,3937/ 0,3947

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1092 / 1,1094

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