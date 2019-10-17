Porsche придумала кресло-кровать для водителя (фото)

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) зарегистрировала патент компании Porsche на использование раскладывающегося кресла.

В обычном положении оно не отличается от традиционного водительского сиденья, а в разложенном состоянии образует кровать. Технология также предусматривает выдвижную подставку для ног вместо педалей.

Можно предположить, что подобные кресла появятся в беспилотниках высокого уровня, которые не требуют от водителя следить за дорогой и постоянно держать руки на руле. В таких машинах человек может позволить себе полностью доверить управление системе и, например, вздремнуть.

Судя по изображениям, у такого кресла секционная конструкция с ярко выраженной боковой поддержкой. Спинка значительно длиннее, чем у обычного автомобильного кресла, потому подголовники отсутствуют. Впрочем, то, что компания запатентовала кресло-кровать, еще не означает, что технология в скором времени начнет применяться на серийных автомобилях.