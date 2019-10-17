А-Банк первым в мире запустил сервис Share.CreditCard

Сервис подбора кредитов
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Сервис реализован на базе патентованной технологии Share.CreditCard совместно с Партнером А-Банка по цифровой трансформации, компанией Middleware.
“Это очень эмоциональная услуга. Все люди любят своих детей, семью. А мы, А-Банк, влюблены в наших клиентов и безумно рады предоставить сервис Share.CreditCard клиентам А-Банка, – говорит Глава правления А-Банка Юрий Кандауров. – Родители смогут давать управляемый доступ к картам детям, мужья – женам (и наоборот), дети – поддерживать финансово своих родителей.”
“Share.CreditCard это глобальный «перезапуск» денежных переводов, – говорит изобретатель технологии, Founder&CEO компании Middleware Александр Витязь. – Любая система денежных переводов, будь то почта, SWIFT или Bitcoin, базируется на перемещении денег из точки А в точку В с разной скоростью, разными комиссиями и т.д. А что, если перемещать не деньги, а доступ к деньгам?”
Share.CreditCard позволяет выбрать получателя денег из списка в мобильном приложении А-Банка, указать лимиты на сумму и временной период, и поделиться доступом к собственной карте Mastercard. Получатель в любой точке мира может взять Android-смартфон, коснуться POS-терминала, и в этот момент деньги будут списаны с карты отправителя. Share.CreditCard – самый быстрый и бесплатный способ на планете передачи доступа к деньгам.
О Middleware
Компания Middleware Inc. (США) основана в 2014 г. Middleware – собственник проприетарных технологий Corezoid Process Engine, Sender Communication Engine, Deepmemo Rules Engine, Share.CreditCard, Trigger.cards, Control.Events. Middleware работает с Клиентами и Партнерами по всему миру в качестве Партнера по цифровой трансформации. Офисы Middleware расположены в США (California, Redwood) и Украине (Днепр). Ключевые клиенты: Western Union, METRO Cash&Carry, Philip Morris, TBC Bank, Jysan bank, PUMB, Vostok Bank, TASKombank. Ключевые партнеры: Visa, Rakuten Viber, Mambu. Middleware также обладает статусом Amazon Web Services (AWS) Financial Services Competency.
Об А-Банке
А-БАНК представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. На сегодняшний день услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – это предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online посредством удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины – 225 отделений готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.
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