Детали для суперкара протестируют в космосе (фото)

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Lamborghini отправит на МКС детали машин, которые напечатали на 3D-принтере.
Пять образцов углепластика отошлют на станцию 2 ноября. Над ними будут проводить опыты, сообщает Motor1.
Карбон будут тестировать при температуре от -40 до +200 градусов. Также на них будет влиять солнечная радиация и другие излучения.
После возвращения на Землю материалы проверят на признаки химической и физической деградации.
Результаты позволят внедрить передовые материалы в автомобильной и других индустриях, например, в медицине – для протезов и подкожных устройств.
Фото: Motor1
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