0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

Детали для суперкара протестируют в космосе (фото)

Детали для суперкара протестируют в космосе (фото)

Lamborghini отправит на МКС детали машин, которые напечатали на 3D-принтере.

Пять образцов углепластика отошлют на станцию 2 ноября. Над ними будут проводить опыты, сообщает Motor1.

Карбон будут тестировать при температуре от -40 до +200 градусов. Также на них будет влиять солнечная радиация и другие излучения.

После возвращения на Землю материалы проверят на признаки химической и физической деградации.

Результаты позволят внедрить передовые материалы в автомобильной и других индустриях, например, в медицине – для протезов и подкожных устройств.


Фото: Motor1

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.