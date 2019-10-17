Детали для суперкара протестируют в космосе (фото)

Lamborghini отправит на МКС детали машин, которые напечатали на 3D-принтере.

Пять образцов углепластика отошлют на станцию 2 ноября. Над ними будут проводить опыты, сообщает Motor1.

Карбон будут тестировать при температуре от -40 до +200 градусов. Также на них будет влиять солнечная радиация и другие излучения.

После возвращения на Землю материалы проверят на признаки химической и физической деградации.

Результаты позволят внедрить передовые материалы в автомобильной и других индустриях, например, в медицине – для протезов и подкожных устройств.



Фото: Motor1