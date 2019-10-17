sportbank: что предлагает клиентам новый мобильный банк?

В октябре IT-компания Dyvotech совместно с компанией N1 объявили о запуске sportbank, мобильного банка с ориентацией на аудиторию, увлеченную спортом и активным образом жизни.

Ключевая особенность мобильного банка – это взаимодействие с клиентами с помощью смартфона, через мобильное приложение и без привязки к физическим отделениям. Это современная модель взаимоотношений “банк-клиент”, которая позволяет получить весь спектр банковских услуг в удобной и привычной современному человеку форме – в телефоне.

По сути, все привычные процессы, сервисы, продукты и услуги банка – оцифрованы и доступны пользователю круглосуточно в виде мобильного приложения. Это означает, что ходить в отделение клиенту sportbank нет необходимости, а если нужна будет помощь менеджеров, в банке работает круглосуточная служба поддержи. Вопрос задать можно по телефону или в любом удобном мессенджере (telegram, viber, messenger).

sportbank работает как самостоятельный проект, управляя собственным ПО, приложением, сайтом, службой поддержки и всем, с чем взаимодействует клиент. Договор на банковское обслуживание заключается с ОКСИ банком – финансовым партнером, который выполняет эмиссию карт.

Как стать клиентом и начать пользоваться приложением sportbank?

Стать клиентом sportbank могут пользователи смартфонов на базе Android либо iOS. Достаточно загрузить приложение, сфотографировать паспорт и ИНН (данные считываются автоматически), заполнить короткую анкету и выбрать ближайшую удобную точку выдачи карты в партнерской сети (для Киева доступна опция доставки карты курьером, в скором времени такая возможность появится и в регионах).

Какой функционал у мобильного приложения sportbank?

В ближайшее время клиентам будет доступна кредитная карта с 100-дневным грейс-периодом (льготным периодом кредитования), коммунальные и прочие платежи, сберегательные счета, депозиты, а также покупка товаров в рассрочку.

Ближайшие планы – реализовать возможность оплаты Apple и Google Pay.

Сейчас приложение находится в открытом бета-тестировании, а создатели sportbank обещают до конца 2019 года запустить весь набор обязательных продуктов и услуг.

Тарифы на обслуживание выгоднее других финансовых учреждений: выпуск, обслуживание и курьерская доставка карты осуществляется бесплатно. Пополнение мобильного, коммунальные, бюджетные и другие платежи не тарифицируются.

Подробно с тарифами можно ознакомиться на сайте банка .

Преимущества мобильного банка sportbank.

Одна из главных ценностей sportbank – это нишевая сосредоточенность и концентрация на аудитории, увлеченной спортом. Комьюнити sportbank объединит вокруг финансовых услуг профессиональных спортсменов и их болельщиков, любителей спорта и тех, кто только собирается ими стать. Такая четкая сфокусированность на спортивном направлении даст возможность предлагать аудитории самые актуальные скидки, лучшие акции и программы лояльности.

Сейчас проект стартует со спортивным кешбэком – это реальные 10%. Кешбэк распространяется на все покупки в спортивных категориях: магазины спортивной одежды и товаров, спортивные клубы, секции, студии танцев, боулинг, бильярд и многое другое.

Минимальная сумма к выплате составляет 100 гривен, максимальная – 555 грн.

Спортивный кешбэк начисляется на собственные и кредитные средства. Выплата осуществляется 1 раз в месяц. Если в день выплаты сумма кешбэка меньше ста гривен, деньги не пропадают, а переносятся на следующий месяц.

В скором времени список предложений, бонусов и акций со спортивной составляющей будет активно пополняться: в 2020 году команда sportbank сосредоточится на развитии спортивной составляющей проекта и приложения в целом.