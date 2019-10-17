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Tesla обогнала General Motors и стала самым дорогим автопроизводителем в США

Tesla обогнала General Motors и стала самым дорогим автопроизводителем в США

За 3-й квартал 2019 года американский производитель электромобилей Tesla зафиксировал прибыль в размере $342 млн. Общий объем выручки Tesla составил в третьем квартале $6,3 млрд.

Об этом свидетельствуют финансовые итоги компании за 3-1 квартал, сообщает CNBC.

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В минувшем квартале данные по этому показателю равнялись $5,2 млрд.

После публикации финансового отчета акции Tesla сразу же взлетели на 17% – до $299,68 за акцию. Увеличение стоимости ценных бумаг привело к подорожанию рыночной стоимости всей компании до $58,72 млрд.

Таким образом Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в США, опережая корпорацию General Motors, капитализация которой оценивается в $52,45 млрд.

Ранее эксперты прогнозировали компании Илона Маска квартальные убытки в размере $257 млн. В апреле этого года производитель опубликовал итоги I квартала 2019 года – тогда Tesla потеряла $702 млн.

Позже глава компании Илон Маск заявил, что автопроизводитель рискует остаться без денег уже через 10 месяцев, если руководство не примет серьезных мер для сокращения расходов компании.

Компания заявила, что ежегодно сокращала расходы на 16%, ссылаясь на повышение операционной эффективности и сокращение производственных и материальных затрат. Маск заявил, что эксплуатационные расходы были самыми низкими с начала выпуска Model 3.

По материалам Mind
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