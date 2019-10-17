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Дубилет высказался относительно отмены медицинских справок

Дубилет высказался относительно отмены медицинских справок

В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах.

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

“У госслужащих при приеме на работу требуют две медицинских справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн”, – пишет он.

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Министр Кабинета Министров спрашивает у украинцев, на сколько эти требования оправданы. Не приводят ли они к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки часто просто продаются.

Аргументы в пользу отмены медсправок – в западных странах такого обычно нет.

Справка Finance.ua

  • Стоимость медсправки для водителей – от 350 грн (без обхода врачей).
  • Стоимость медсправки для бассейна – от 150 грн (без обхода врачей).
  • Стоимость медсправки на работу (форма №086/у) – от 250 грн (без обхода врачей).
По материалам Finance.UA
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