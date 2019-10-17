Дубилет высказался относительно отмены медицинских справок

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В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах.
Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
“У госслужащих при приеме на работу требуют две медицинских справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн”, – пишет он.
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Министр Кабинета Министров спрашивает у украинцев, на сколько эти требования оправданы. Не приводят ли они к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки часто просто продаются.
Аргументы в пользу отмены медсправок – в западных странах такого обычно нет.
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