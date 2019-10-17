Государство имеет средства для погашения долгов до весны 2020 года — Минэкономики

Сейчас в правительстве сообщают, что аккумулировали достаточно средств для того, чтобы рассчитаться со всеми обязательствами до весны 2020 года.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в интервью «РБК-Украина».

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«Выплаты были высокими в этом году. Такими же они останутся в 2020 и 2021 годах. Эти периоды являются пиковыми в вопросе выплат по внешним долгам. Но, как видим, этот год Украина прошла без проблем, и сейчас есть ресурсы для погашения обязательств до весны», – сообщил Николайчук.

Он добавил, что в правительстве ожидают, что благоприятная ситуация на рынках капитала сохранится и в дальнейшем, что позволит правительству привлечь больше ресурсов для погашения долгов по более низким процентным ставкам.