Bitcoin стремится к отметке 10 000 долларов

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Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 28 октября, продолжают дорожать после того, как Bitcoin на время вернулся к психологической отметке 10 000 долларов.
Оптимизм инвесторов связан с тем, что в Китае принят закон о криптографии, который вступит в силу с 1 января 2020 года.
Общая капитализация рынка криптовалют достигла 250,5 млрд долларов.
По прогнозам аналитиков FOREX CLUB, в ближайшее время курс Bitcoin может вернуться к психологическому уровню 10 000 долларов.
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