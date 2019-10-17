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Bitcoin стремится к отметке 10 000 долларов

Bitcoin стремится к отметке 10 000 долларов

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 28 октября, продолжают дорожать после того, как Bitcoin на время вернулся к психологической отметке 10 000 долларов.

Оптимизм инвесторов связан с тем, что в Китае принят закон о криптографии, который вступит в силу с 1 января 2020 года.

  • Курс Bitcoin на 09.00 за сутки, по данным Libertex, вырос на 2,54% – до 9454 долларов, при капитализации 170,4 млрд долларов.
  • Ethereum повысился на 1,53% – до 182,9 доллара, с капитализацией 19,9 млрд долларов.
  • XRP подорожал за сутки на 0,34% – до 0,2957 доллара, при капитализации 12,9 млрд долларов.

Карты для хранения денег

  • Litecoin укрепился на 3,11% – до 58,4 доллара, с капитализацией 3,7 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 250,5 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB, в ближайшее время курс Bitcoin может вернуться к психологическому уровню 10 000 долларов.

По материалам Finance.UA
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