Межбанк: понедельник будет активным на всех рынках

Последний понедельник октября будет очень активным как на валютном, так и на ресурсном рынке.

Основными факторами, влияющими на поведение участников торгов, будут:

1) Скорое завершение месяца. Бизнесу надо закрывать свои контракты и обязательства на отчетную дату, что постепенно активизирует всех клиентов, повысит статистику торгов и сделает межбанк еще более зависимым от ситуативных выходов на торги крупных операторов;

2) Продолжение поступлений на счета экспортеров новых сумм возмещений НДС от государства. Экспортеры продолжат получать возмещения НДС, и эти ресурсы снижают их желание по продаже валюты на торгах. На фоне роста спроса на валюту у импортеров (в первую очередь у торговцев энергоносителями) это работает против гривны;

3) Завтрашний аукцион ОВГЗ. 29 октября Минфин Украины размещает облигации в гривне на общую сумму в 3 млрд. Сроки: на 77 и 336 дней – по 500 млн и на 700 дней – на 2 млрд. Интерес к долгоиграющим бумагам у нерезидентов сохраняется и при их удачном размещении – на межбанк в понедельник-среду выйдет предложение валюты от иностранцев для финансирования таких операций. Это обычно помогает гривне удерживать свои позиции на торгах и периодически теснить доллар в эти дни;

4) Поведение наличного рынка. В эти выходные и сегодня происходит небольшая коррекция курса в сторону снижения котировок как приема, так и продажи валюты. Это психологически работает в пользу нацвалюты.

Если нерезиденты будут активно готовиться к завтрашнему аукциону ОВГЗ и продавать валюту, то НБУ попытается снова купить свои «дежурные» $30 млн через Matching, что будет удерживать курс доллара от существенного проседания.

Мы ожидаем на сегодня коридор по доллару в пределах 24,95-25,15 гривен с периодическими спекулятивными попытками раскачать курс в моменты выхода на торги крупных игроков. Объемы операций по нашим расчетам составят до $230-270 млн при заключении до 520-610 сделок.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,10 / 25,13

евро – 27,84 / 27,87

российский рубль – 0,3931 / 0,3937

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