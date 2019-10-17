УЗ запустила обновленный ежедневный экспресс Киев - Мариуполь

27 октября Укрзализныця запустила в рейс второй состав ночного экспресса № 10/9 «Киев – Мариуполь». Маршрут поезда стал ежедневным.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также: Укрзализныцю планируют разделить на три компании

«На капитально-восстановительный ремонт 10 вагонов, из которых сформирован поезд Киев – Мариуполь, Укрзализныця израсходовала более 140 млн грн с НДС», – отмечается в сообщении.

Поезд сформирован из 10-ти вагонов после капитально-восстановительного ремонта, который Укрзализныця выполнила в текущем году в 6-ти собственных депо.

В поезде 3 плацкартных, 6 купейных вагонов и 1 вагон типа СВ.

График: поезд отправляется ежедневно в 19:03 и прибывает на следующий день в 9:47.

Стоимость при заказе на сайте УЗ билет для путешествия стоит:

• в вагоне люкс – 1906 грн,

• купе – 780 грн,

• плацкарт – 417 грн.

Для заказа билетов можно воспользоваться сайтом или официальным приложением Укрзализныци для android и IOS , приложением Приват24 или приобрести его в железнодорожных кассах.

Справка Finance.ua:

Первый состав поезда № 10/9 «Киев – Мариуполь» курсирует с 30 марта через день. За этот период им воспользовались в обоих направлениях в целом 74,1 тыс. пассажиров.