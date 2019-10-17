УЗ запустила обновленный ежедневный экспресс Киев - Мариуполь

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27 октября Укрзализныця запустила в рейс второй состав ночного экспресса № 10/9 «Киев – Мариуполь». Маршрут поезда стал ежедневным.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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«На капитально-восстановительный ремонт 10 вагонов, из которых сформирован поезд Киев – Мариуполь, Укрзализныця израсходовала более 140 млн грн с НДС», – отмечается в сообщении.
Поезд сформирован из 10-ти вагонов после капитально-восстановительного ремонта, который Укрзализныця выполнила в текущем году в 6-ти собственных депо.
В поезде 3 плацкартных, 6 купейных вагонов и 1 вагон типа СВ.
График: поезд отправляется ежедневно в 19:03 и прибывает на следующий день в 9:47.
Стоимость при заказе на сайте УЗ билет для путешествия стоит:
• в вагоне люкс – 1906 грн,
• купе – 780 грн,
• плацкарт – 417 грн.
Для заказа билетов можно воспользоваться сайтом или официальным приложением Укрзализныци для android и IOS, приложением Приват24 или приобрести его в железнодорожных кассах.
Первый состав поезда № 10/9 «Киев – Мариуполь» курсирует с 30 марта через день. За этот период им воспользовались в обоих направлениях в целом 74,1 тыс. пассажиров.
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